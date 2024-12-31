وزارة الطاقة دعت الى استبدال قوارير الغاز المتضررة جراء العدوان باخرى صالحة للاستعمال

دعت وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط "أصحاب الوحدات المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، والذين في حوزتهم قوارير غاز معدنية متضررة جراء هذا العدوان، إلى التوجه إلى أي مركز تعبئة وتوزيع غاز سائل، أو أي محل تجاري لاستبدالها بقارورة غاز معدنية صالحة للاستعمال ومعبأة، مقابل ان يدفع فقط سعر الغاز السائل، والمحدد وفق تسعيرة الغاز التي تصدر عن الوزارة" .



وتمنت الوزارة في بيان على المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يرتكبها أي مركز تعبئة وتوزيع غاز أو أي محل تجاري، لناحية طلب مبالغ مالية غير مبررة، ولا تقع في محلها القانوني كشرط لاستبدال القوارير المذكورة، لكي يتسنى للوزارة ملاحقة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".