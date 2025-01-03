حريق اندلع في محطة محروقات في عكار... وسقوط قتيلين

سقط قتيلان جراء حريق اندلع في محطة محروقات ليل أمس على طريق عام المقيبلة - "وادي خالد" في عكار، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.