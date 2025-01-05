بو حبيب تلقى اتصالا من نظيره المصري وتداولا بالملف الرئاسي والمستجدات السورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا من وزير خارجية جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي تداولا خلاله في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، واستحقاق رئاسة الجمهورية اللبنانية وجلسة الإنتخاب المرتقبة في التاسع من كانون الثاني ٢٠٢٥.



كما تطرق البحث إلى المستجدات على الساحة السورية، وجرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن يتمكن السوريون من رسم المسار السياسي في بلدهم من دون أي تدخلات خارجية.