انتشال جثامين ٧ شهداء في الخيام

تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، وبتوجيهات من المدير العام بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، من انتشال جثامين ٥ شهداء من حي الساحة، جثمان شهيد من حي العين وآخر من حي الحومة في بلدة الخيام، وذلك في اليوم الأول من الأسبوع الرابع لمواصلة عمليات البحث والمسح الميداني الشامل في موقع العدوان الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الخيام سابقاً.



وتم نقل الجثامين السبعة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.