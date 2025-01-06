هوكستين بعد لقائه ميقاتي: ما زال لدينا 20 يوماً وسنستمر بالعمل لانسحاب الجيش الاسرائيلي

اعتبر المبعوث الاميركي اموس هوكستين بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "الولايات المتحدة تدعم الجيش اللبناني والجنوب اللبناني سيعود للاستقرار والأمن وتطبيق الإتفاق لم يحصل بالسرعة المطلوبة، لكنه أدى إلى انسحاب كاملٍ للجيش الإسرائيلي من القطاع الغربي وتمركز الجيش اللبناني هناك".



وقال: "ميقاتي أظهر قيادة عظيمة للوصول إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان".



وأضاف: "ما زال لدينا 20 يوماً وسنستمر بالعمل الذي قمنا به لانسحاب الجيش الاسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بمواكبة اليونيفيل".

وفي خلال الاجتماع، كرر ميقاتي "المطالبة بوقف الخروقات الامنية الاسرائيلية لوقف النار والاعتداءات المتواصلة على البلدات الجنوبية والتدمير الممنهج للمنازل والمنشآت وانتهاك الاجواء اللبنانية"، كما طالب بـ"وضع جدول زمني واضح لاتمام الانسحاب الاسرائيلي قبل إنتهاء مهلة الستين يوما".



وقال رئيس الحكومة: "إن استمرار هذه الانتهاكات والحديث عن نية اسرائيل تمديد مهلة وقف اطلاق النار امر مرفوض بشدة، ونحن نضع ما يحصل برسم الدول التي رعت التوصل الى هذه الترتيبات واللجنة المكلفة الاشراف على تنفيذها".