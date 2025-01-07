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o
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o
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o
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o
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بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
أخبار لبنان
2025-01-07 | 07:59
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بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
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بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان
عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مع الوزير السابق زياد بارود الملف الرئاسي في بكركي.
وشدد بارود في خلال اللقاء، على انه "حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان لان الرئيس ليس غاية بحد ذاته انما مسهل لاعادة نهوض البلد مع رئيس حكومة، ومع حكومة كفوءة ونظيفة قادرة ان تواجه الصعوبات والتحديات".
أخبار لبنان
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التالي
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