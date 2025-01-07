عقيص بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين: لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 كانون الثاني

اعلن النائب جورج عقيص بعد اجتماع لنواب المعارضة والتغييريين ان "لدينا خطة واحدة كمعارضة سندخل فيها إلى جلسة 9 كانون الثاني".



وقال: "نحن كمعارضة اجتماعاتنا مستمرة مع الكتل كافة، فهدف هذه الاجتماعات هو تنسيقي مع هذه الكتل ونتمنى أن تتنج جلسة 9 كانون الثاني رئيسا للجمهورية".



وأشار إلى أنه "إذا كان العماد عون يمثل توافقًا وطنيًا، فالأكيد أن المعارضة ستكون مرتبطة بهذا التوافق".