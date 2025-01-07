وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي

نظم عدد من العلماء المسلمين، وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت، مع الموقوف المصري الذي يَحمل جنسيةً تركية، عبد الرحمن القَرَضاوي.