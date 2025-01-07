أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"التيار" ردًا على إبطال القانون المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى: صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم منا

أخبار لبنان
2025-01-07 | 09:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;التيار&quot; ردًا على إبطال القانون المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى: صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم منا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"التيار" ردًا على إبطال القانون المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى: صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم منا

كتب التيار الوطنيّ الحر على حسابه الرسمي على "إكس":

"اصدر المجلس الدستوري، اليوم، قراره رقم ١/٢٠٢٥ الذي قضى بإبطال القانون رقم ٣٢٧/٢٠٢٤ المتضمن اعادة إحياء ولاية أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية وتمديد سنّ التقاعد للقاضيين علي إبراهيم وجمال الحجّار.

صدر هذا القرار التاريخيّ بناء على الطعن المقدم من التيار الوطني الحر الذي كان أول المعترضين عليه.

بذلك، يكون التيار الوطني الحر قد ساهم في تكريس المجلس الدستوري مبدأ استقلالية القضاء وعدم جواز تعدي السلطة التشريعية على صلاحية التعيين العائدة إلى السلطة التنفيذية أو على الضمانات المكرسة للسلطة القضائية."

أخبار لبنان

آخر الأخبار

إبطال

القانون

المتضمن

اعادة

إحياء

ولاية

أعضاء

القضاء

الأعلى:

القرار

التاريخيّ

الطعن

المقدم

LBCI التالي
البستاني لـ"الأنباء" الكويتية: المعطيات السياسية الراهنة لا تشي بأن جلسة الخميس قد تنتهي بانتخاب رئيس
جنبلاط لـ عشرين 30: قائد الجيش لا يزال مرشحنا..ولا بدّ من ان يتحوّل حزب الله الى حزب سياسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:47

قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-12

"لبنان القوي" قدم طعنا بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-08

معوض لـ "جدل": فرصة حقيقية في لبنان لبناء دولة القانون بغض النظر عن ما يحدث في سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2024-12-08

درباس لـ"جدل": لبناء القضاء السوري والأمن السوري

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائة 7-1-2025

LBCI
أخبار لبنان
11:57

الحلبي أصدر تعميم المناهج المعتمدة للعام الدراسيّ الحالي

LBCI
أخبار لبنان
11:08

وزير الشباب والرياضة: المدخل إلى الاستقرار هو إنتخاب رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
10:42

المكاري بعد مجلس الوزراء: زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي... وقرار بترحيل القرضاوي إلى الإمارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:50

كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-03

وزيرة الخارجية الألمانية من دمشق: أخبرنا قائد الإدارة السورية أن أوروبا لن تعطي أموالا للهياكل الإسلامية الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
04:46

ميقاتي: قدرنا أن نتخطى الصعاب معًا حتى نعيد بناء المؤسسات بعد إنتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
صحة وتغذية
05:38

الحالات تضاعفت في بريطانيا... خبراء يحثون الصين على الكشف عن تفاصيل حول تفشي فيروس HPMV: هل يتحول الى وباء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:50

جلسة لمجلس الوزارء... وانسحاب وزير المهجرين

LBCI
أخبار لبنان
08:06

كرم: لا مانع لدينا من وصول قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولكن...

LBCI
أخبار لبنان
07:59

بارود التقى الراعي: حان الوقت لان يكون هناك رئيس للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

مباحثات أجراها هوكشتاين وأخرى أجرتها تكتلات نيابية... وهذه آخر التطورات الرئاسية

LBCI
أخبار لبنان
07:50

كاميرا الـLBCI توثق في جولة الطريق بين البياضة والناقورة

LBCI
أخبار لبنان
07:47

وقفة تضامنية أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع القرضاوي

LBCI
أخبار دولية
06:24

الأردن وسوريا يعتزمان التعاون لمنع عودة ظهور داعش وتشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين حدودهما

LBCI
أخبار لبنان
05:09

ميقاتي: أوصلنا رسالة واضحة بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
04:46

المجلس الإقتصادي الإجتماعي يطلق "نداء 7 كانون الثاني"...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:02

بالصور- لقاء بين هوكشتاين وعدد من النواب في دارة مخزومي

LBCI
خبر عاجل
10:52

معلومات الـLBCI: التيار الوطنيّ الحر لن يصوت مع الثنائيّ الشيعيّ على مرشح يرفضه المجتمع الدولي ولن يصوت مع المعارضة على مرشح ضد الثنائيّ الشيعيّ

LBCI
خبر عاجل
13:54

جنبلاط لـ عشرين 30: لا حقّ لوفيق صفا بكلامه الأخير واذا تعثّر انتخاب عون فلا بديل لدينا وأنا متخّوف من ولاية ترامب

LBCI
خبر عاجل
07:10

الـLBCI توثق حجم الدمار في الناقورة

LBCI
صحف اليوم
23:54

مصادر متابعة لـ"الأنباء" الالكترونية: حظوظ قائد الجيش في الوصول الى بعبدا أصبحت أفضل من الماضي

LBCI
خبر عاجل
10:48

مجلس الوزراء إتخذ في جلسته قرارًا بترحيل الناشط المِصريّ المعتقل في لبنان عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

LBCI
خبر عاجل
14:19

جنبلاط لـ عشرين 30: طلبت من حزب الله من قبل برسائل عدم التورط بالحرب ولا اتصال حاليًا مع وفيق صفا لكن أتتني أخبار أنّه يرغب باللقاء بي وأنا لا أمانع هذا الأمر ولا اتصالات مع الشيخ نعيم قاسم

LBCI
أمن وقضاء
09:47

قرار قضى بإبطال القانون المتعلق بإعادة إحياء الولاية المنتهية لأعضاء مجلس القضاء الأعلى

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More