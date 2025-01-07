المكاري بعد مجلس الوزراء: زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة ميقاتي... وقرار بترحيل القرضاوي إلى الإمارات



أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء الى انه "سيكون هناك زيارة قريبة إلى سوريا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ولكن الموعد لم يحدد بعد".



ولفت الى ان ميقاتي "أكد في كلمة في مستهل جلسة مجلس الوزراء انه اتفق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع خلال اتصال، على دوام التواصل بما فيه مصلحة لبنان وسوريا والمنطقة".



وأعلن أن " مجلس الوزراء اتخذ قرارا بترحيل الموقوف عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات".