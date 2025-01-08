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مصادر دبلوماسية عربية: تفاهم سعودي قطري على اسم المرشح الرئاسي وهو جوزيف عون
أخبار لبنان
2025-01-08 | 17:48
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مصادر دبلوماسية عربية: تفاهم سعودي قطري على اسم المرشح الرئاسي وهو جوزيف عون
كشفت مصادر دبلوماسية عربية للـ LBCI أن الأمير يزيد الفرحان التقى وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي وجرى تفاهم على التماهي على اسم المرشح الرئاسي وهو العماد جوزيف عون وتوجه الخليفي بعدها الى طهران للحديث مع ايران للالتحاق بالتوافق الدولي.
وأكدت المصادر أن "قطر ابلغت حلفاءها أنها تسير بعون وطلبت منهم الذهاب للتصويت له وهي مستمرة بوعودها بدعم لبنان وبإعادة الإعمار وبدعم الحكومة المقبلة خصوصا إذا ضمت وجوها اصلاحية تنفذ اجندة إنقاذية وتطبق القرارات الدولية".
وأشارت المصادر الى أن السعودية وقطر تتابعان حراكهما المشترك وصولاً لتكليف رئيس للحكومة وتشكيلها وهما حريصتان على تكليف رئيس حكومة متفاهم مع رئيس الجمهورية
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