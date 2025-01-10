أهم أحداث ٢٠٢٤
الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
أهم أحداث ٢٠٢٤
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
15
o
الجنوب
20
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حبيب: لفتح شارع المصارف في بيروت كهدية للشعب اللبناني في العهد الجديد
أخبار لبنان
2025-01-10 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حبيب: لفتح شارع المصارف في بيروت كهدية للشعب اللبناني في العهد الجديد
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب وصلاح سلام، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لتهنئته بحلول العام الجديد.
وقال حبيب بعد اللقاء: كانت مناسبة أطلعنا فيها الوزير مولوي على نشاط مصرف الإسكان من إعطاء قروض سكنية للشراء والترميم لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما عرضنا له مراحل تسلمنا قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكوراً، وطموحنا الحصول على قرض من صندوق أبو ظبي وقروض أخرى من قطر التي سنزور سفيرها في بيروت الأسبوع المقبل.
وأضاف: كذلك أطلعنا معالي الوزير مولوي على اقتراحنا إعادة فتح شارع المصارف في بيروت خصوصاً بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد سنتين وشهرين من الشعور الرئاسي، إذ نأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة هدية للشعب اللبناني وبارقة أمل مع العهد الجديد، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه شارع المصارف في بيروت في الحركة التجارية والاقتصادية في العاصمة حيث المقرٌ الرئيسي لمصرف الإسكان إلى جانب مقار رسمية وإدارات عامة ومؤسسات خاصة عديدة، كما أنه الموقع الاستراتيجي الذي يربط شوارع بيروت ببعضها البعض.
وأمل حبيب في أن "يتجاوب رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برٌي مشكوراً مع اقتراحنا إعادة فتح شارع المصارف في بيروت، كونه مطلب الشعب اللبناني الذي يأمل أن يبادر دولته إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وختم حبيب: "أبدى الوزير مولوي تجاوبه التام مع هذا المشروع، ووعدَنا بمتابعة هذا الاقتراح ودعمه بعد أن نكون قد وقٌعنا عريضة بهذا الخصوص لتسليمها إلى السلطات اللبنانية المختصة تمهيداً لإعادة فتح شارع المصارف في بيروت، علماً أننا زرنا لهذه الغاية كلاً من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ومدير عام "سوليدير" الذين أبدوا كل دعم لهذا المشروع."
أخبار لبنان
المصارف
بيروت
كهدية
للشعب
اللبناني
العهد
الجديد
التالي
عقيص للـLBCI: على البيان الوزاري ان يكون من سقف خطاب القسم
ميقاتي من القصر الجمهوري: نحن أمام مرحلة جديدة..وطلب الرئيس متابعتنا لتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-07
حبيب يعرض مع درويش إمكانية إعادة فتح شارع المصارف
أخبار لبنان
2025-01-07
حبيب يعرض مع درويش إمكانية إعادة فتح شارع المصارف
0
آخر الأخبار
2024-12-23
شقير التقى مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي: إعادة العلاقات مع الخليج يجب أن تكون من أولويات العهد الجديد
آخر الأخبار
2024-12-23
شقير التقى مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي: إعادة العلاقات مع الخليج يجب أن تكون من أولويات العهد الجديد
0
أخبار لبنان
10:42
ماكرون يهنّئ الرئيس اللبناني الجديد ويرى في انتخابه "تمهيدا لطريق الإصلاحات"
أخبار لبنان
10:42
ماكرون يهنّئ الرئيس اللبناني الجديد ويرى في انتخابه "تمهيدا لطريق الإصلاحات"
0
أخبار لبنان
08:27
النواب يستقبلون الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بالتصفيق (فيديو)
أخبار لبنان
08:27
النواب يستقبلون الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بالتصفيق (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:28
توضيح تيريزيان بشأن التصويت خلال الجلسة الانتخابية
أخبار لبنان
07:28
توضيح تيريزيان بشأن التصويت خلال الجلسة الانتخابية
0
أخبار لبنان
06:11
عبد اللطيف دريان: كلنا امل بعهدكم
أخبار لبنان
06:11
عبد اللطيف دريان: كلنا امل بعهدكم
0
اقتصاد
05:56
الهيئات الإقتصادية: نأمل باستمرار الإندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية
اقتصاد
05:56
الهيئات الإقتصادية: نأمل باستمرار الإندفاعة الإيجابية بتشكيل حكومة إنقاذية إصلاحية
0
أخبار لبنان
05:37
عضو الكونغرس دارين لحود: 9 كانون الثاني هو يوم عظيم
أخبار لبنان
05:37
عضو الكونغرس دارين لحود: 9 كانون الثاني هو يوم عظيم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2024-12-28
احباط محاولة إدخال هواتف خلوية إلى سجن حلبا
أمن وقضاء
2024-12-28
احباط محاولة إدخال هواتف خلوية إلى سجن حلبا
0
أخبار دولية
2024-09-24
مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للإنخراط مجددًا في الملف النووي
أخبار دولية
2024-09-24
مدير وكالة الطاقة الذرية يرى رغبة من إيران للإنخراط مجددًا في الملف النووي
0
خبر عاجل
2025-01-08
البعريني للـLBCI: لدينا إجتماع اليوم في الساعة الخامسة ونصف مع 18 نائبًا وسيصدر عنه موقف موحد باتجاه تأييد قائد الجيش
خبر عاجل
2025-01-08
البعريني للـLBCI: لدينا إجتماع اليوم في الساعة الخامسة ونصف مع 18 نائبًا وسيصدر عنه موقف موحد باتجاه تأييد قائد الجيش
0
أخبار دولية
2025-01-06
تركيا تفتح تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين
أخبار دولية
2025-01-06
تركيا تفتح تحقيقًا في تصريحات رئيس بلدية معارض بشأن السوريين
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
14:42
في جبهتي إيران والجنوب... إسرائيل أرسلت إشارات تصعيدية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية
تقارير نشرة الاخبار
14:36
هكذا واكب الناس يوم الانتخابات الرئاسية
0
أخبار لبنان
14:34
العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح
أخبار لبنان
14:34
العيشية مسقط رأس الرئيس المنتخب... احتفالات منذ الصباح
0
أخبار لبنان
14:32
القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس
أخبار لبنان
14:32
القصر الجمهوريّ بعد انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
القائد الرابع عشر للجيش هو الرئيس الرابع عشر للجمهورية
0
أخبار لبنان
13:29
تفاصيل الـ48 ساعة الاخيرة قبل انتخاب جوزيف عون رئيسا
أخبار لبنان
13:29
تفاصيل الـ48 ساعة الاخيرة قبل انتخاب جوزيف عون رئيسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان يطوي صفحة الفراغ الرئاسيّ الرابع... جوزيف عون رئيسًا بـ99 صوتا
تقارير نشرة الاخبار
13:22
لبنان يطوي صفحة الفراغ الرئاسيّ الرابع... جوزيف عون رئيسًا بـ99 صوتا
0
أخبار لبنان
13:19
هكذا توزعت الاصوات في جلسة انتخاب الرئيس
أخبار لبنان
13:19
هكذا توزعت الاصوات في جلسة انتخاب الرئيس
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:49
مقدمة النشرة المسائية 9-1-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
آخر الأخبار
09:16
عائلة الرئيس المنتخب جوزيف عون في القصر الجمهوري (صورة)
2
خبر عاجل
11:16
وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش
خبر عاجل
11:16
وزير الدفاع يكلف رئيس الأركان تأمين قيادة الجيش لحين تعيين قائد أصيل للجيش
3
خبر عاجل
10:49
معلومات الـLBCI: الاستشارات النيابية تبدأ مبدئيًا الاسبوع المقبل والجمعة يبدأ النشاط بدءًا من الساعة .٩:٣ صباحًا والرئيس المنتخب لن يبيت في القصر الليلة
خبر عاجل
10:49
معلومات الـLBCI: الاستشارات النيابية تبدأ مبدئيًا الاسبوع المقبل والجمعة يبدأ النشاط بدءًا من الساعة .٩:٣ صباحًا والرئيس المنتخب لن يبيت في القصر الليلة
4
خبر عاجل
14:09
باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته
خبر عاجل
14:09
باسيل لـ"جدل" عن تسمية ميقاتي لرئاسة الحكومة: سنعبّر عن رأينا عند وصولنا إلى هذا الاستحقاق والمرحلة المقبلة إذا تطلبت تغييرًا فستقتضي التغيير في كل الامور والحكم على الموضوع يأتي في وقته
5
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
أخبار دولية
05:25
الجيش الإسرائيلي يعمل على ضمان تموضعه... اليكم تفاصيل الـ "وجود العملياتي"
6
أخبار لبنان
14:32
باسيل لـ"جدل": عون أتى بعملية تعيين وفرض من الخارج لكن سنتعاطى مع المرحلة الجديدة على أساس السعي نحو النجاح
أخبار لبنان
14:32
باسيل لـ"جدل": عون أتى بعملية تعيين وفرض من الخارج لكن سنتعاطى مع المرحلة الجديدة على أساس السعي نحو النجاح
7
آخر الأخبار
03:19
ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد
آخر الأخبار
03:19
ميقاتي بعد لقائه جوزاف عون بالقصر الجمهوري: ما في شي اسمو package بل اجراءات دستورية للاستشارات النيابية ونقدر كل الاراء السياسية والحكومة المقبلة يجب ان تكون قادرة على العطاء ويجب ان يكون هناك ورشة عمل كاملة لانقاذ البلد
8
خبر عاجل
07:38
انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بـ99 صوتا
خبر عاجل
07:38
انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية بـ99 صوتا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More