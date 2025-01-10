عبد اللطيف دريان: كلنا امل بعهدكم

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان العماد رئيس الجمهورية جوزيف عون وذلك خلال اتصال أجراه مع الرئيس عون متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الوطنية لحفظ أمن لبنان وسلامته واستقراره ونهضة شعبه، وللسير بالوطن نحو مستقبل عزيز وقوي ومجيد يحقق به آمال الشعب اللبناني وطموحاته نحو وحدته وسيادته وحريته وعروبته وتفعيل دور المؤسسات الدستورية وحضورها الفاعل وضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.



وتوجه المفتي دريان الى الرئيس عون بالقول: كلنا امل بعهدكم و بقسمكم ولنا ملء الثقة بكفاءتكم ومناقبيتكم وحرصكم على الوحدة الوطنية والعدالة والمساواة بين اللبنانيين، واللبنانيون ينتظرون منكم الكثير في وطننا الذي يعاني العديد من الأزمات .