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الراعي استقبل السفيرين السعودي والهولندي معايدين ومهنئين بانتخاب رئيس للجمهورية

أخبار لبنان
2025-01-10 | 09:35
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الراعي استقبل السفيرين السعودي والهولندي معايدين ومهنئين بانتخاب رئيس للجمهورية
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الراعي استقبل السفيرين السعودي والهولندي معايدين ومهنئين بانتخاب رئيس للجمهورية

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين في زيارة بروتوكولية، قدم في خلالها التهاني بالأعياد وبانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وأكد مولين بعد اللقاء، على "التوافق على صوابية انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية"، لافتا الى "المهمات الكبيرة والدقيقة التي تنتظره، وهو من دون شك قادر على إيصال لبنان الى بر الأمان سياسيا واقتصاديا وعسكريا وماليا على الرغم من وجود تحديات كبيرة."

البخاري

ثم التقى الراعي السفير السعودي وليد البخاري الذي هنأه بانتخاب رئيس للجمهورية، لافتا الى "الدور الكبير لهذا الصرح العريق الجامع للبنانيين في المساهمة بإنهاء حال الفراغ الرئاسي الذي لطالما تألم منه البطريرك الراعي وعبر عنه دائما في عظاته من خلال حث المعنيين ومن بينهم المجلس النيابي، على القيام بواجبه وانتخاب رئيس للجمهورية".

وتمنى البخاري ان يكون "عهد الرئيس جوزاف عون عهد وفاق وطني جامع وان تكون هذه المرحلة مرحلة نمو وازدهار وتطور واستقرار،" وقال: "المملكة العربية السعودية ستكون الى جانب لبنان وشعبه ورئيسه لا سيما اننا لمسنا الارتياح والفرح الذي ظهر على وجه الشعب اللبناني بوضوح بعد انتخابه رئيسا".

بدوره شكر الراعي السفير السعودي واللجنة الخماسية على "المساعي التي بذلت لإنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي رحب به اللبنانيون ورؤساء دول العالم"، سائلا الله ان "يوفق الرئيس الجديد بمهامه الوطنية للنهوض بلبنان من ازماته الخانقة".

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