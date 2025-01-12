عمليات تمشيط باتجاه بلدتي مارون الراس ويارون

قامت قوة من الجيش الإسرائيليّ بعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه بلدتي مارون الراس ويارون.فيما قامت قوة اسرائيلية بتفجير عدد من المنازل، في بلدة عيتا الشعب، في قضاء بنت حبيل.