0min

الرئيس عون: 7 نواب سموا ميقاتي و12 سموا سلام ونائبان لم يسميا احدًا في الجولة الاولى من الاستشارات

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدا الجولة الأولى من الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة.



واتت حصيلة الجولة الأولى من الاستشارات على الشكل التالي: 7 نواب سموا الرئيس ميقاتي و12 نائبا سموا القاضي نواف سلام فيما لم يسم نائبان أحدا.