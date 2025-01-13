فاجأ الرئيس جوزاف عون الصحافيين، في دردشة، بعد خروجه، وانتهاء الاستشارات النيابية، وقال: "أتمنى أن يكون التأليف سلسًا وبأسرع وقت لأن فرصًا كبيرةً تنتظرنا، "وهلق بعدني مسكر مع رئيس وزراء ايطاليا".

الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا" pic.twitter.com/nUBZoikZqR