رازي الحاج لـ "عشرين 30" : نتجه للمشاركة بهذه الحكومة بطريقة فعالة

شدد النائب رازي الحاج على انها ليست المرة الاولى التي يسمون بها نواف سلام، طالباً من الجميع التعاطي تحت سقف الدستور والدولة.



وقال خلال برنامج "عشرين 30" عبر الـ LBCI: "نريد حكومة فاعلة تتمكن من تطبيق خطاب القسم ونتجه للمشاركة بهذه الحكومة بطريقة فعالة".



وذكّر الحاج "كنّا أوّل من ألمح الى اسم قائد الجيش لرئاسة الجمهورية ولم نكن من عطّل مسار الانتخابات الرئاسية".