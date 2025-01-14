العبسي يستقبل وفدًا من حزب الكتائب: للاستفادة من الفرصة المتاحة امام لبنان

استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركيّ في الربوة وفدًا من حزب الكتائب برئاسة الان حكيم.

وضم اعضاء المكتب السياسيّ: السيدة زينة حبيقة والدكتور طوني الحاج والمحامي جورج اسطفان والسيد مارون عساف.

وأشار حكيم بعد اللقاء، الى أنّ الوفد نقل لصاحب الغبطة تحيات ومعايدة رئيس الحزب والاعضاء والتمنيات بعودة الحياة الى طبيعتها.

وكانت جولة افق تمحورت حول المستجدات السياسية في ضوء انتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف القاضي سلام بتشكيل حكومة جديدة.

وشدد العبسي على ضرورة الاستفادة من الفرصة المتاحة امام لبنان لاعادة الحياة السياسية والاقتصادية الى مسارها الطبيعي بعيدا عن التشنجات.