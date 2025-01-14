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الحلبي شكل مجلس التعليم العالي وتابع مع وفد "الوفاء للمقاومة" أوضاع الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا

أخبار لبنان
2025-01-14 | 12:03
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الحلبي شكل مجلس التعليم العالي وتابع مع وفد &quot;الوفاء للمقاومة&quot; أوضاع الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا
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الحلبي شكل مجلس التعليم العالي وتابع مع وفد "الوفاء للمقاومة" أوضاع الطلاب اللبنانيين العائدين من سوريا

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع وفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم النائبين إيهاب حمادة وملحم الحجيري ومسؤول العلاقات التربوية في التعبئة التربوية لـ"حزب الله" الدكتور يوسف البسام والدكتور علي شمص، ومجموعة من الطلاب اللبنانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات السورية وغادروا سريعا من دون وثائقهم الجامعية.

وتناول البحث كيفية إيجاد الحلول لمتابعة الطلاب دراساتهم الجامعية وعددهم نحو 270 طالبا، وأكد الحلبي أن "هؤلاء الطلاب هم أولادنا وسوف نستند للحل الذي شمل مشكلة الطلاب الوافدين من أوكرانيا سابقا، ومن دول أخرى شهدت حروبا ونزوحا سريعا".

كما تم طرح موضوع التلامذة في المراحل المتوسطة والثانوية الذين نزحوا مع عائلاتهم من سوريا وعددهم نحو 7000 تلميذ، ولفت الحلبي إلى انه سيتابع وضعهم، وطلب لوائح بأسماء ومراحل الدراسة لجميع المتعلمين ليصار إلى إيجاد حلول استثنائية لمشكلاتهم.

وأشار الوفد إلى "توافد نازحين جدد ايضا مع اولادهم وهم يتركزون بصورة خاصة في منطقة الهرمل، ويطلبون التسجيل في المدارس، لكن مجلس الوزراء يحصر السماح بالتسجيل لمن يحملون إقامات صالحة أم وثائق من مفوضية اللاجئين".

كذلك تابع الوفد مطالب المعلمين المتعاقدين والمستعان بهم ورواتب أساتذة الملاك، واكد الحلبي أنه رفع مشاريع مراسيم في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء. كما تابع موضوع سلفة مجلس الوزراء لتغذية صناديق المدارس، وموضوع تأمين مدارس جاهزة بدلا من المدارس المهدمة كليا.

تشكيل مجلس التعليم العالي

من جهة ثانية، أصدر وزير التربية القرار الرقم 3/م/2025 تاريخ 3/1/2025، المتعلق بتشكيل مجلس التعليم العالي، وجاء فيه:

"إن وزير التربية والتعليم العالي، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: إن تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي المنشأ بموجب المادة 13 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 قد تمت وفقاً لأحكام المادة 14 منه، وإن هيئة المجلس هي على النحو المبين في الجدول أدناه:
 
الاسم والصفة

وزير التربية والتعليم العالي، رئيساً

المدير العام للتعليم العالي
 
رئيس الجامعة اللبنانية
 
سميح مداح قاض من مجلس شورى الدولة
 
زاهر ضاوي ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاماً

توفيق رزق ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 50 عاماً

ميشال الحايك ممثل عن الجامعات التي تزاول التدريس منذ أكثر من 15 عاماً وأقل من 50 عاماً
 
الياس الهاشم خبير في التعليم العالي
 
رجا السمراني خبير في التعليم العالي

المادة الثانية: إن كلاً من رؤساء النقابات للمهن المنظمة بقانون هو أحد أعضاء هيئة المجلس المذكور كلما كان منعقداً من أجل النظر في الترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي أو لاستحداث برامج في مؤسسة مرخص لها تهيء لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب إلى النقابة المعنية. 

المادة الثالثة: إن مدة ولاية هذه الهيئة، الممتدة على مدى ثلاث سنوات، تبتدئ اعتباراً من تاريخ هذا القرار.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ صدوره".

أخبار لبنان

الحلبي

مجلس التعليم العالي

الوفاء للمقاومة

الطلاب اللبنانيين

سوريا

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