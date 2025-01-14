الدفاع المدني: انتشال أشلاء يرجح أنها تعود لـ6 شهداء من طيرحرفا والخيام

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان، أن "عناصرها انتشلت أشلاء ٦ شهداء من طيرحرفا والخيام".



وأفادت بأنه "في إطار المهام الميدانية التي تنفذها فرق الإنقاذ التابعة لها، وبناء على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون الكامل مع الجيش اللبناني، استكملت فرق البحث والمسح عملياتها في بلدة طيرحرفا، حيث تمكنت اليوم من انتشال أشلاء بشرية يرجح أنها تعود لثلاثة شهداء".



وأشارت إلى أنه "تم نقل الأشلاء إلى مستشفى جبل عامل لإجراء الفحوص القانونية والمخبرية اللازمة، بما في ذلك فحص الحمض النووي (DNA) لتحديد هوياتها من قبل الجهات المختصة".



وقالت: "تزامنا مع ذلك، وفي اليوم الثاني من الأسبوع الخامس لمواصلة عمليات البحث في موقع العدوان الإسرائيلي السابق على بلدة الخيام، تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية من انتشال أشلاء بشرية يرجح أنها تعود لثلاثة شهداء من الحي الشرقي. وتم نقل الأشلاء إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوص اللازمة، لتحديد هوياتهم من قبل الجهات المعنية".



وأكدت "استمرار تنفيذ مهامها في القرى والبلدات التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وفقا للخطط الموضوعة، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، إلى حين العثور على جميع المفقودين".