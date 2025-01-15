تفاصيل زيارة علي حسن خليل الخاطفة الى المجلس النيابي...

وصل النائب علي حسن خليل الى المجلس النيابي تزامناً مع الاستشارات النيابية التي غاب عنها الرئيس نبيه بري، ولم يلتق بتاتاً الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نواف سلام.



وأكدت اوساط المجلس النيابي، ان حسن خليل التقى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر ثم غادر سريعاً.



وقال في دردشة سريعة مع الاعلاميين، ان الثنائي لن يحضر يومي الاستشارات.



في السياق، علّقت اوساط عين التينة بأنها زيارة طبيعية لنائب الى مجلس النواب.