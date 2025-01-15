عدم مشاركة ثنائي "أمل" و"حزب الله" بالاستشارات النيابية أصبح شبه محسوم... وهذا ما قاله بري للـLBCI

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه سيستقبل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام يوم الجمعة.



وقال بري للـLBCI إنه "لم يحصل إتصال بينه وبين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان مقرراً".



وردًا على سؤال حول ما إذا سيكون هناك لقاء يجمع الرئيس سلام بكتلتي أمل وحزب الله، قال بري: "هيدي فيها إنّ".



ورداً على سؤال ثان حول ما اذا كانت مقاطعة جلسة الإستشارات هي رسائل للخارج، قال: "لبنان بدو يمشي".





