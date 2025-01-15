ربيع الأمين: السعودية ستقف إلى جانب لبنان.. وهذا هو المدخل الأساسي إلى الإصلاح

اعتبر رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين أن المدخل إلى الإصلاح الأساسي في لبنان هو بناء حكومة رقمية وسخية وان على الحكومة أن تقول إنها بحاجة إلى الإغتراب وقدرات.



وقال الأمين في مداخلة عبر الـLBCI: "لا شك أننا في مرحلة جديدة ونحن نتأثر بالإقليم ولأول مرة لدينا فرصة للإستفادة من التغيرات والحروب لبناء هذا البلد الجديد".



ورأى انه "يجب اعادة بناء الثقة عبر تفعيل المصارف ووضع خطة واضحة لحل ازمة المودعين".



وقال: "السعودية لم تبتعد عن لبنان بل هو من ابتعد عنها وهي لن تكون بعيدة عنه وستقف إلى جانبه".