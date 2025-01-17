احتفال في المستشفى العسكري لمناسبة إعادة تأهيل قسم الطوارئ بدعم إيطالي

أقيم في المستشفى العسكري المركزي حفل، لمناسبة إعادة تأهيل قسم الطوارئ بدعم من بعثة التعاون العسكري المدني الإيطالي، في حضور السفير الإيطالي في لبنان Fabrizio Marcelli ورئيس الطبابة العسكرية ممثلا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.



وفي خلال الاحتفال، قام السفير Marcelli والعميد الإداري داني البشراوي رئيس الطبابة العسكرية بجولة في القسم المفتتح، واطلعا على آلية عمله وتجهيزاته الحديثة التي ستساهم في تطوير قدرات المستشفى العسكري المركزي.



كما تمت إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للقسم، وسلم العميد الإداري البشراوي درعا تقديرية إلى السفير Marcelli ، مثمنا دعم السلطات الإيطالية المتواصل للجيش.