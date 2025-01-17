ماكرون: واثق من أن الأيام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة فعالة... ولبنان سيكون سياديا وموحدا ومزدهرا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه "واثق من أن الأيام المقبلة ستحمل تشكيل حكومة لبنانية فعالة"، قائلا: "لبنان سيكون سياديا وموحدا ومزدهرا ولن نتراجع عن دعمه".



وقال ماكرون من قصر الصنوبر: "نحن ناضلنا دبلوماسيا من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان".



وأضاف: "ملتزمون بالبقاء الى جانب لبنان ومساعدة الرئيس جوزاف عون في النجاح لأنّ ما يُجسّده ضروري، كونه يشكل طريقاً جديداً وعهداً جديداً".



وأكد ماكرون أن "السلاح يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية وحدها"، مؤكدا أن فرنسا ستدعم الجيش اللبناني من أجل بسط سلطته.



وشدد على أنّ "انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان لا بدّ أن يحدث، وعلى لبنان ضبط الحدود عبر الجيش اللبناني".



كما أعلن الرئيس الفرنسي أن "الخطوط الجوية الفرنسية ستعيد تنظيم رحلاتها من وإلى لبنان قريبا".



وقال: "لم ننس أي وجه من ضحايا ٤ آب ونحن هنا لنحتفل معكم بالصفحة الجديدة في لبنان".