قاسم: الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني ولا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة بالبلد

أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن "مواجهة حزب الله في لبنان ساهمت في نصرة غزة، وكذلك عطّل حزب الله والمقاومون هدف إسرائيل بإنهاء المقاومة في لبنان التي خرجت مرفوعة الرأس".



وفي كلمته خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر "غزة رمز المقاومة"، قال قاسم: "إلى الحالمين بعدائية، ستبقى المقاومة في لبنان عصية على المشروع الأميركي – الإسرائيلي، وهي مستمرة وقوية وجاهزة وأمينة على دماء الشهداء لتحرير الأرض".



وأشار قاسم الى أن "صبرنا على الخروقات هو لإعطاء فرصة للدولة اللبنانية المسؤولة عن هذا الاتفاق، ومعها الرعاة الدوليون، ولكن أدعوكم إلى ألا تختبروا صبرنا، وأدعو الدولة اللبنانية إلى الحزم في مواجهه الخروقات التي تجاوزت المئات".



وأضاف: "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر، الاتفاق حصرًا هو في جنوب نهر الليطاني، وخرجنا مرفوعي الرأس والسلاح بأيدي المقاومين والقرار 1701 إطار عام، أما خُطط الاستفادة من المقاومة وسلاحها في نقاش ضمن الاستراتيجية الدفاعية وبالحوار من ضمن الحفاظ على قوة لبنان وسيادة لبنان واستقلاله"



كذلك، أكد قاسم أن "لن يتمكن أحد من استثمار نتائج العدوان في السياسة الداخلية، فالمسار السياسي مُنفصل عن وضع المقاومة".



وتابع: "مساهمتنا كحزب الله وحركة أمل هي التي أدّت إلى انتخاب الرئيس بالتوافق، الرئيس العماد جوزيف عون، ولا يستطيع أحد إقصاءنا من المشاركة السياسية الفاعلة والمؤثرة في البلد، فنحن مُكوّن أساسي في تركيبة لبنان ونهضته، بعض البلهونيات في إبراز إبعادنا عن المسرح هي فُقّاعات ستظهر لاحقًا".



ولفت قاسم الى أان "حرب إسرائيل وأميركا على غزة هي مشروعهم لفلسطين، ولقد أفشل المقاومون والشعب الفلسطيني مُخطّط إسرائيل الخطير."



وقال: "إسرائيل الآن منبوذة على المستوى الدولي، صورتها قاتمة، يكفي إدانة المحكمة الجنائية الدولية لنعرف مدى هذا التأثير الكبير الذي أحدثته مقاومة الشعب الفلسطيني وفضحت فيه هذا الكيان الإسرائيلي. هذا الشعب في الكيان الإسرائيلي لن يكون مُستقرًّا في فلسطين، انتظروا القادم من الأيام والأشهر لتروا التداعيات. أما الخلافات الداخلية في داخل الكيان الإسرائيلي فستزداد، ولا حلّ في فلسطين إلا بعودة فلسطين إلى أهلها."



ورأى أن "سيُسجّل التاريخ كما سجّل الميدان من ساند غزة بالتضحيات والعطاءات وكانت لهم مساهماتهم في كسر مشروع العدو الإسرائيلي. وأبرز المساهمين الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقياده الإمام الخامنئي الذي لم يترك مناسبة إلا وأكّد فيها على الوقوف مع الشعب، أما لبنان فقد قدّم الغالي والنفيس من خلال حزب الله وحركة أمل والشعب اللبناني".





