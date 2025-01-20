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"اللبنانية" أعلنت حاجتها الى التعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الفنون

أخبار لبنان
2025-01-20 | 04:56
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&quot;اللبنانية&quot; أعلنت حاجتها الى التعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الفنون
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"اللبنانية" أعلنت حاجتها الى التعاقد مع أساتذة للتدريس في كلية الفنون

أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية "حاجتها للتعاقد مع أساتذة من حملة الدكتوراه والماستر (فئة ثانية) للتدريس في كلية الفنون الجميلة والعمارة للعام الجامعي 2024 – 2025، في الاختصاصات الآتية:

الهندسة الداخلية، الهندسة المعمارية، الفنون الإعلانية والتواصل البصري، السينما والتلفزيون، الرقص والتعبير الجسدي، الإيماء، (Post Production)، الدراسات المسرحية/تخصص في التأليف المسرحي والدراماتورجيا، الإخراج والتمثيل.

المستندات المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- نسخ مصدقة عن جميع الشهادات العلمية بما فيها البكالوريا أو ما يعادلها.

- معادلة جميع الشهادات غير اللبنانية في وزارة التربية والتعليم العالي.

- نسخ عن الأبحاث المنشورة وإفادات الخبرة العلمية والأكاديمية.

المستندات الشخصية:

· إخراج قيد إفرادي

· صورة شمسية

· سجل عدلي

·      شهادة صحية

·    ملف ممارسة مهنة موثق

 تقدم الطلبات في عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة اعتبارا من 20 كانون الثاني 2025 حتى 27 منه ضمن الدوام الرسمي.

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