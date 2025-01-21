عربيد للـLBCI: المطلوب من هذه الحكومة كثير لكنّ الإمكانات ضعيفة

رأى رئيس المجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ شارل عربيد وجوب تحويل المعاملات كلها الكترونيًا.

وشدد للـLBCI على أنّ “قوة اللامركزية تكمن في أنّها تحافظ على خصوصية كل منطقة وتثبت موضوع الفيديرالية.”

ودعا إلى التوجه سريعًا إلى اللامركزية، فتكون أولوية البحث.

كما دعا إلى القيام بحوار تشاركيّ بين المعنيين وأطراف خارجية، في ملف المودعين، “فالحلول موجودة لأزمة المودعين وعلينا مقاربة هذا الموضوعى بشكل شفاف”.

واعتبر أنّ المطلوب من هذه الحكومة كثير والتمنيات كثيرة، لكنّ الإمكانات ضعيفة.

وقال: “على الوزير أن يكون ملمًا بالقطاع الذي سيستلمه وبكيفية ادارة الدولة.”