نشرات الاخبار بالفرنسية على تلفزيون لبنان بدءًا من اليوم

بعد غياب دام 24 عامًا، عادت النشرات الإخبارية باللغة الفرنسية إلى تلفزيون لبنان اعتبارًا من اليوم، علمًا أنّ القناة التاسعة الناطقة بالفرنسية كانت توقفت عن البث في الأول من آذار 2001.



وستبث نشرات الاخبار باللغة الفرنسية ”Le Journal“ من الاثنين إلى الجمعة في تمام الساعة 6:30 مساءً من تلفزيون لبنان وستكون النشرة موجهة للثقافة وللشباب وتطلعاتهم.