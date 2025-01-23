الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زياد بارود لـ "جدل": الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية...وانا لست جزءاً من أي لائحة

أخبار لبنان
2025-01-23 | 14:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زياد بارود لـ &quot;جدل&quot;: الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية...وانا لست جزءاً من أي لائحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زياد بارود لـ "جدل": الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية...وانا لست جزءاً من أي لائحة

شدد وزير الداخلية السابق زياد بارود على وجوب التفاؤل للمرحلة المقبلة، قائلا: "الاشارات ايجابية رغم وجود بعض الهواجس ومحاولات العرقلة، ولا أظن أن المرحلة المقبلة ستشبه سابقاتها ولا يجب أن نكون سلبيين".

واضاف خلال برنامج "جدل" عبر الـ LBCI، ان الطبقة السياسية بالاجمال نفسها والنظام المأزوم لا يزال نفسه لكن نستفيد من الدفع الذي سيؤدي الى نتائج ايجابية بالرغم من أن البعض يشد الحبال الى الوراء.

وعن تشكيل الحكومة، قال: "المطالب جزء من اللعبة السياسية والرئيس سلام يعرف البلد وصحيح يجب تدوير الزوايا والاستماع للجميع لكنه يعرف أن قرار التشكيل بيده ويد رئيس الجمهورية والاهم هي المعايير التي يتّبعها الرئيس سلام ما يسهّل التشكيل".

وعن حقيبة المال، ردّ بارود: "السؤال ليس اذا مُنحت حقيبة المال للثنائي امل - حزب الله بل كيف تُمنح ومن سيتولاها، واليوم نعزز الأعراف في حين أننا نتحدث عن دستور والحكومة ليست فقط وزارة مالية"، مضيفاً أنه لا يُخفى أن وزارة المالية هي التوقيع الثالث في السلطة التنفيذية.  

ولفت الى أن الحكومة هي حكومة مَهمّة، مشيراً الى أن من المسائل الاساسية هي تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي اصبح حتى أبعد من القرار 1701، على حدّ تعبيره. ورأى بارود أن الكلام عن ابقاء 5 مناطق استراتيجية لاسرائيل يضرب الاتفاق، لكنه اعتبر أن مخالفة تطبيق اتفاق وقف النار ليس سهلاً. 

وأوضح زياد بارود أن الخيط رفيع بين التدخل الخارجي والمساعدة الخارجية، لافتاً الى أن الخماسية وضعت جهدها للمساعدة في انتخاب رئيس الجمهورية، والمطلوب ليس المال بل النفس الايجابي، سائلاً: "هل يُعقل ان يستمرّ اللبناني من دون اصلاحات؟"

وعن طرح اسمه كوزير مقبل، أجاب: "انا لست جزءا من اي لائحة وأجزم ذلك ولم يُعرض علي أي شيء وانا في السابق لم اتعيّن وزيراً للداخلية بل خدمت بالوزارة".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

بارود

"جدل":

الخيط

التدخل

الخارجي

والمساعدة

الخارجية...وانا

جزءاً

لائحة

LBCI التالي
قوى الأمن: اقدم على السرقة من داخل منزل في ضبية وفصيلة انطلياس أوقفته
الجيش: ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الهرمل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:05

زياد بارود لـ "جدل": انا لست جزءاً من أي لائحة وأجزم ذلك ولم يُعرض علي أي شيء وانا في السابق لا اعتبر أنني تعيّنت وزيراً للداخلية بل خدمت بالوزارة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-27

وزير الخارجية الإيراني يحذّر من "التدخل المدمّر" في مستقبل سوريا

LBCI
أخبار دولية
2024-12-06

وزير الخارجية السوري: "التدخل الإقليمي والدولي" يهدف إلى "تقسيم جديد للمنطقة"

LBCI
أخبار لبنان
15:40

الوزير السابق زياد بارود لـ"جدل": أجزم أنه لم يعرض علي أي حقيبة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:37

منيمنة: الحكومة يجب أن يتمثل فيها الجميع

LBCI
أخبار لبنان
16:35

حنكش: من لم يصوّت للرئيس عون ولم يسمّ نواف سلام يجب أن يكون في المعارضة

LBCI
أخبار لبنان
16:29

النائب الياس حنكش لـ"جدل": من لم يصوّت للرئيس عون ولم يسمّ نواف سلام يجب أن يكون في المعارضة

LBCI
أخبار لبنان
15:59

ملف ضبط الحدود بين رئيس هيئة الأركان السوري والعميد ميشال بطرس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:27

مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين جون راتكليف مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية

LBCI
آخر الأخبار
16:21

النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": يجب رسم رؤية للمرحلة والحكومة يجب أن تتمثل فيها كل المكونات

LBCI
أخبار لبنان
15:40

الوزير السابق زياد بارود لـ"جدل": أجزم أنه لم يعرض علي أي حقيبة

LBCI
أخبار دولية
2025-01-22

تفاصيل الحديث عن تمديد مهلة الستين يومًا لإتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مصير النفط مرتبط بالوضع السياسي والإصلاحات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

بداية لقاء جوزيف عون ووزير الخارجية السعودي: وأخيراً...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:20

إسرائيل تمدّد مهلة الانسحاب... 30 يومًا أخرى؟ (الأخبار)

LBCI
اسرار
23:49

أسرار الصحف المحلية 23-1-2025

LBCI
أخبار دولية
02:15

تحذيرات من أنّ أمرًا تنفيذيًا وقعه ترامب يكرّس لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الغالبية المسلمة

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان سيزور سوريا غدًا

LBCI
صحف اليوم
00:36

خلط أوراق التأليف والتمسّك بنهج جديد والسعودية لتنفيذ الإصلاحات قبل إعادة التفاعل مع لبنان (الجمهورية)

LBCI
أمن وقضاء
07:21

أمن الدولة توقف شخصًا لتعامله مع العدوّ الإسرائيليّ منذ بداية حرب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More