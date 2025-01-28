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شيخ العقل بعد لقائه المطران عوده: لتسهيل الأمور أمام المسؤولين لتنطلق عجلة الدولة

أخبار لبنان
2025-01-28 | 07:54
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شيخ العقل بعد لقائه المطران عوده: لتسهيل الأمور أمام المسؤولين لتنطلق عجلة الدولة
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شيخ العقل بعد لقائه المطران عوده: لتسهيل الأمور أمام المسؤولين لتنطلق عجلة الدولة

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبو المنى مع وفد. 
 
بعد الزيارة، قال الشيخ أبي المنى: "تشرفنا اليوم بزيارة صاحب السيادة المطران الياس وهذه المطرانية الكريمة لنؤكد معا على أن دورنا أساسي في لبنان وفي هذه المرحلة بالذات في حمل هذه الرسالة الروحية الاجتماعية الوطنية والإنسانية. نحن نشعر بأننا مسؤولون إلى جانب القيادات اللبنانية ومن أمامها، مسؤولون عن بث الروح الطيبة، الإيجابية في المجتمع اللبناني". 
 
ولفت الى أن لبنان بحاجة إلينا، في حاجة إلى الكلمة الطيبة، إلى الدعوة إلى كلمة سواء، إلى إصلاح الأمور، إلى بناء الدولة، مشيرا الى أن الدولة كادت أن تنهار في المراحل السابقة، اليوم المسؤولية كبيرة في إعادة بناء الدولة لذلك نحن ندعو إلى تسهيل الأمور أمام المسؤولين لكي ينطلقوا في البناء، لكي تنطلق عجلة الدولة وكلنا أمل أن لبنان سيزدهر بإذن الله في المستقبل القريب وهذا سيكون بتعاوننا إن شاء الله وبدعم إخواننا العرب والدول الشقيقة والصديقة".

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