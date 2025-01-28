رئيس ادارة "الريجي": مبيعاتنا زادت 7% وإيراداتنا 14% رغم الظروف القاسية



أعلن رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي أن "الريجي" تمكنت عام 2024 من زيادة مبيعاتها بنسبة 7 في المئة وايرداتها بنسبة 14 في المئة "رغم الظروف القاسية" ، وأكّد خلال احتفال تكريمي أقيم اليوم الثلثاء في مقر الإدارة في الحدت لمجموعة من الأجَراء بمناسبة اختتام مسيرتهم الوظيفية، أن الإدارة ستعزز "مسارها كمركز اقليمي لا بل عالمي في مجال صناعة التبغ وزراعته".



أما رئيس نقابة موظفي "الريجي" وعمالها حسام شريف فأكد أن "إدارة الحصر هي بكلّ اجرائها على مختلفِ مراكزِهم، عائلة واحدة يداً بيد وكتفاً بكتف بكل ما للكلمة من معنى، وتجلى ذلكَ خلال العدوان"، مذكّراً بندائها "شعوراً بالمسؤولية المجتمعية، للعملِ فوراً (...) على مدّ يد العون وتأمين المساعدة للجميع، وخصوصا لموظفي وعمالِ إدارة الحصر، حاليين او سابقين، صامدين منهم او نازحين، من مأكل ومسكن ومساعدة مالية وطبية واستشفائية".