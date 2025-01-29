هذا ما قاله القائم بأعمال لبنان لدى جمهورية الكونغو بشأن أوضاع اللبنانيين

تفاقمت الأوضاع الأمنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيطر متمردون مدعومون من راوندا المجاورة، على مدينة غوما، وهو ما أثار إستياء واشنطن وفق ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو في إتصال بالرئيس الراوندي.وتبادلت الكونغو وراوندا الإتهامات بالوقوف وراء المتمردين. وقالت حكومة الكونغو إن راوندا إستغلت حلفاءها من المسلحين لنهب معادن مثل الكولتان، الذي يُستخدم في تصنيع الهواتف الذكية.ومع تفاقم الأوضاع، أعلنت السفارة اللبنانية أن نحو ثلاثين لبنانياً بينهم نساء وأطفال، ممن كانوا في غوما، إنتقلوا إلى رواندا نظراً لإستحالة وصولهم إلى العاصمة كينشاسا.