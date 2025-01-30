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عبدالله لـ"جدل": اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن متوازنا... ونحن مسهلون لكل الأمور بموضوع الحكومة

أخبار لبنان
2025-01-30 | 15:08
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عبدالله لـ&quot;جدل&quot;: اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن متوازنا... ونحن مسهلون لكل الأمور بموضوع الحكومة
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عبدالله لـ"جدل": اتفاق وقف اطلاق النار لم يكن متوازنا... ونحن مسهلون لكل الأمور بموضوع الحكومة

رأى عضو تكتل اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن اتفاق وقف اطلاق النار بين لبنان وإسرائيل أتى على ايقاع الضربات المتتالية والاغتيالات، معتبرا أنه لم يكن اتفاقا متوازنا.

وشدد عبدالله في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI، على أن "الاتفاق ليس لصالح لبنان بالكامل، ويجب أن نتوقع أن يتعنّت الاسرائيلي ببعض الأماكن وأن يناور بأماكن أخرى وأن يضغط بإتجاهات أخرى".

وقال: "المنطق يقول إننا يجب أن نكون جميعا وراء الجيش اللبناني من دون استثناء ويجب أن نسهّل مهمة الجيش اللبناني خصوصا أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هو قائد سابق لهذا الجيش وهو الذي حضّر لانتشار الجيش في الجنوب".

وأضاف النائب بلال عبدالله: "في هذه اللحظة المصيرية في الداخل وفي الإقليم وفي العالم مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، يجب أن نعمل جميعا لتغليب المصلحة الوطنية ولاعادة إحياء السلطات الدستورية ولتنفيذ خطاب القسم".

واعتبر أن "لبنان يجب أن يعيد بناء اقتصاده على قاعدة الاستقرار والوحدة الداخلية واستيعاب الجميع في الدولة وأن يحافظ على وجوده وهوتيه في المنطقة".
 
وقال عبدالله: "هناك تركيبة جديدة يعمل عليها في الشرق الأوسط واذا لم نحسن العمل والتوحد خلف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وتسهيل مهمته في تشكيل الحكومة لكي نحفظ دورنا ووجودنا في هذه المنطقة سنخسر كل شيء".
 
وفي موضوع تشكيل الحكومة، أكد عضو تكتل اللقاء الديمقراطي أنهم مسهلون لكل الأمور. 
 

أخبار لبنان

اللقاء الديمقراطي

بلال عبدالله

الحكومة

اطلاق النار

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