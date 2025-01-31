وزير خارجية مِصر: تشكيل الحكومة هو ملكية وطنية لبنانية

أكّد وزير خارجية مِصر أنّ تشكيل الحكومة هو ملكية وطنية لبنانية.



وقال، بعد لقائه الرئيس المكلّف نواف سلام: "نحن على ثقة في حكمة الرئيس المكلف ونتمنى أن يتم التوافق على حكومة تلبي طموحات اللبنانيين."



وأعرب عن تفاؤله بوجود الرئيسين عون وسلام "بنزاهتيمها وخبرتيهما".



وأوضح أنه نقل للرئيس المكلف حرص مِصر على أمن لبنان واهمية الانسحاب الكامل من جنوب لبنان.



وأدان استهداف المدنيين في جنوب لبنان.