نداء من "يازا" بعد سرقة الفواصل على جانب الرصيف في الضبية: لضبط العصابات المجرمة وتطبيق قانون العقوبات

وجهت جمعية "يازا" نداء الى قائمقام المتن والقضاء المختص والى قوى الامن الداخليّ.

ولفتت إلى أنّه “يبدو أن عصابات مجرمة لا تزال تتعدى على الممتلكات العامة الطرقية، فبعد سرقة آلاف أغطية الريغارات وأقنية المياه، لجأت احدى العصابات إلى سرقة الفواصل الالومينوم على جانب الرصيف في الواجهة البحرية لمنطقة الضبية في ساحل قضاء المتن”.

وطالبت قوى الامن الداخليّ بمزيد من الجهود لضبط هذه العصابات المجرمة.

كما طالبت القضاء المختص بتطبيق صارم لقانون العقوبات اللبناني بحق هذه التعديات والسرقات للممتلكات العامة الطرقية.