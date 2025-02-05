بلدية راميا: ابلغتنا مخابرات الجيش بتثبيت نقطتين داخل البلدة..وستعمل على فتح بعض الطرقات الفرعية

صدرعن بلدية راميا الحدودية البيان التالي: "تم ابلاغنا اليوم بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٥ من قبل مخابرات الجيش انه سوف يتم تثبيت نقطتين داخل البلدة، وسيجري العمل على فتح بعض الطرقات الفرعية في البلدة. وبعد غد سوف تقوم فرق الهندسة التابعة للجيش بمسح وكشف مخلّفات العدوان الاسرائيلي في البلدة".