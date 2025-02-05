وزير الأشغال تابع عمل مراكز جرف الثلوج وفتح الطرق: للتقيد بإرشادات قوى الامن

تابع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، عمل مراكز جرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل على فتح الطرق lن دون توقف على مدار الساعة.



وطلب من الجميع التقيد بإرشادات قوى الامن الداخلي حفاظا على السلامة العامة.