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الرئيس عون استقبل رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة... وهذا ما شدد عليه

أخبار لبنان
2025-02-06 | 03:33
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الرئيس عون استقبل رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة... وهذا ما شدد عليه
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الرئيس عون استقبل رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة... وهذا ما شدد عليه

عرض رئيس الجمهورية جوزف عون مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat عمل المراقبين.

وشدّد الرئيس عون على تطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الاسرى اللبنانيين.

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