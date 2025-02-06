سلام من دار الفتوى: أعمل بكل إمكاناتي للإسراع في تشكيل الحكومة

أكّد الرئيس المكلّف نواف سلام أنّه بعمل بكل ما يمكنه للإسراع في تشكيل الحكومة.



وقال، من دار الفتوى: "أتيت للاطمئنان على صحة سماحة المفتي وهو بخير."