الصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين

اشتباكات بأسلحةٍ ثقيلةٍ بينَها راجماتُ صواريخٍ، شهِدتها بلدةُ حاوِيك السورية، التي يَسكُنُها عددٌ من اللبنانيين من آل زعيتر. ونتيجة هذه الاشتباكات سقط قتلى وجرحى، كما حصلت عمليات أسر بين الطرفين، في حين عزز الجيشُ اللبناني وجودَهُ على الحدود لعدمِ توسّعِ الاشكالات.

وليلاً، أفادت معلوماتُ الـLBCI: عن إجراءِ عمليةِ تبادلٍ للمخطوفين.



حيث، توجهت سياراتُ الصليب الأحمر باتجاه الحدود، وتم تسليمُ جثةِ عنصرٍ من تحرير الشام عند معبر جوسي إضافةً الى جريحٍ وشخصٍ ثالث تم إعتقالُهم من قِبَلِ العشائر، على أن تُسَلِمَ الهيئةُ المخطوفينَ الذين يَبلُغُ عددُهُم أربعةَ عشرَ شخصاً، على دُفعات.



لاحقا انتهت عملية التبادل، فالصليب الأحمر سلم جثمان عنصر من هيئة تحرير الشام ومخطوفَين والهيئة بدورها سلّمت مخطوفَين.