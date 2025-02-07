البيطار يستأنف التحقيقات في انفجار المرفأ...

استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، التحقيقات من خلال جلسات خصصت للإستماع إلى عدد من المدعى عليهم وأبرزهم فلاديمير فيرغونول وهو صاحب شركة سافارو التي يقال أن النيترات التي كانت مخزنة في مرفأ بيروت قد شُحنت لصالحها ولم يحضر فيرغونول إلى قصر العدل.واستجوب القاضي البيطار، شخصين آخرين وهما ربيع سرور وسليم شبلي وتركهما رهن التحقيق، بينما تقدم موسى هزيمة وهو موظف سابق في الجمارك بمعذرة لوجوده خارج لبنان، وكذلك تقدم أحمد قصايبا بمعذرة طبية وهو موجود في المستشفى، كما تقدم مروان الكعكي بدفوع شكلية.ويستكمل البيطار يوم الثلاثاء المقبل، استجواب عدد آخر من الأشخاص ومن ضمنهم العميد أسعد الطفيلي وغراسيا القزي من المجلس الأعلى للجمارك.