معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد

أكّدت معلومات الـLBCI أنّ الرئيس بري أشار أمام نائبة الموفد الاميركيّ مورغن اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد.



وأفادت المعلومات بأنّه أكد أنّ الاتفاق الذي عقده لبنان كان مع الولايات المتحدة الاميركية وليس مع اسرائيل "ومن هنا مسؤولية واشنطن بضمان تطبيقه من الجانب الاسرائيليّ".



وأوضحت المعلومات أنّ اورتيغوس من جهتها، أكدت أمام بري تمسك بلادها بمهلة ١٨ شباط واشارت الى توجهها إلى اسرائيل بعد زيارتها لبنان.