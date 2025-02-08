بعد الاعتداءات المتكررة... بلديات قضاء الهرمل: نطالب الدولة بالتدخل الفوري

بعد الاعتداءات المتكررة على القرى اللبنانية من الجهة السورية، والتي أدت الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، طالبت بلديات قضاء الهرمل، الدولة اللبنانية بقواها العسكرية والأمنية بالتدخل الفوري ومن دون تردد لحماية المواطنين.

كما طالبت بأن يتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة في ظل التوتر الحاصل بالتصدي لهذه الاعتداءات، ووضع حد لهذه الأعمال العدوانية على أبناء هذه المنطقة.





