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هذا هو وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة...
أخبار لبنان
2025-02-08 | 12:36
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هذا هو وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة...
عيّن عامر البساط وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس نواف سلام.
وفيما يلي السيرة الذاتية للوزير البساط:
- خبير اقتصادي واستثماري يشغل حاليًا منصب الرئيس العالمي للدخل الثابت للأسواق الناشئة في بلاك روك BlackRock، حيث يقود فريقاً يدير محافظ الأسواق الناشئة للشركة عبر أدوات الدين المختلفة.
- قبل انضمامه إلى بلاك روك في عام 2013، كان الدكتور بساط شريكا في صندوقي تحوط كبيرين، تراكسيس وروبيكون ، Traxis and Rubicon وشغل مناصب إدارة المحافظ في "يو بي إس" و"مورجان ستانلي" لإدارة الاســتثمار BS and Morgan Stanley Investment Management. في وقت سابق من حياته المهنية، بين عامي 1991 و 1998، كان خبيرا اقتصاديا كبيرا في صندوق النقد الدولي، حيث ساهم في برامج رفيعة المستوى في دول مثل روسيا وأوكرانيا ومصر.
- قام بتدريس دورات الاقتصاد على مستوى الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، وشارك في تأليف أعمال حول العولمة وتنمية القطاع المالي. وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية ويعمل كأمين لمختلف المؤسسات الثقافية والفنية في الشرق الأوسط.
- حاصل على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1984 وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمالية من جامعة كولومبيا عام 1992. Economics from the American University of Beirut in 1984 and his Ph.D. in Economics and Finance from Columbia University in 1992.
أخبار لبنان
الاقتصاد
الحكومة
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