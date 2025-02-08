الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثواني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذا هو وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة...

أخبار لبنان
2025-02-08 | 12:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذا هو وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هذا هو وزير الاقتصاد في الحكومة الجديدة...

عيّن عامر البساط وزيرا للاقتصاد في حكومة الرئيس نواف سلام.

وفيما يلي السيرة الذاتية للوزير البساط:

- خبير اقتصادي واستثماري يشغل حاليًا منصب الرئيس العالمي للدخل الثابت للأسواق الناشئة في بلاك روك BlackRock، حيث يقود فريقاً يدير محافظ الأسواق الناشئة للشركة عبر أدوات الدين المختلفة. 

- قبل انضمامه إلى بلاك روك في عام 2013، كان الدكتور بساط شريكا في صندوقي تحوط كبيرين، تراكسيس وروبيكون ، Traxis and Rubicon وشغل مناصب إدارة المحافظ في "يو بي إس" و"مورجان ستانلي" لإدارة الاســتثمار BS and Morgan Stanley Investment Management. في وقت سابق من حياته المهنية، بين عامي 1991 و 1998، كان خبيرا اقتصاديا كبيرا في صندوق النقد الدولي، حيث ساهم في برامج رفيعة المستوى في دول مثل روسيا وأوكرانيا ومصر.

- قام بتدريس دورات الاقتصاد على مستوى الدراسات العليا في جامعة كولومبيا، وشارك في تأليف أعمال حول العولمة وتنمية القطاع المالي. وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية ويعمل كأمين لمختلف المؤسسات الثقافية والفنية في الشرق الأوسط.

- حاصل على بكالوريوس الآداب في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1984 وعلى درجة الدكتوراه في الاقتصاد والمالية من جامعة كولومبيا عام 1992. Economics from the American University of Beirut in 1984 and his Ph.D. in Economics and Finance from Columbia University in 1992.

أخبار لبنان

الاقتصاد

الحكومة

الجديدة...

LBCI التالي
كلام أورتاغوس ولّد مشكلة في ما يتعلّق بالتشكيلة الحكومية... هذا ما كشفته مصادر لـ"الأخبار"
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-01-24

وزير الاقتصاد السعوديّ: المملكة ومنتدى الاقتصاد العالميّ سيستضيفان اجتماعًا دوريًا في السعودية في ربيع عام 2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-14

هذا ما نريده من الحكومة الجديدة

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-21

البستاني للـLBCI: علينا أن ننتظر ردّة فعل المجلس النيابيّ وكيفية التعاطي مع الحكومة الجديدة ونحن لجنة الاقتصاد نعتبر أنّ متطلبات اللبنانيين أولوية لدينا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-05

البستاني بعد جلسة لجنة الاقتصاد: سنكون بكارثة اذا أصدرت الحكومة موازنة العام 2025 بقانون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:10

جنبلاط يتصل بالرؤساء عون وبري وسلام مهنئاً بإنجاز تشكيل الحكومة

LBCI
أخبار لبنان
14:24

مخزومي: آمل أن تشكل ولادة الحكومة العتيدة مدخلاً لحل الأزمات المتراكمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-06

"إنها المرة الأولى التي أفوز فيها بأي شيء كممثلة"... كلمة مؤثرة لديمي مور بعد فوزها بغولدن غلوب: هذا ما قالته (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
08:33

خامنئي خلال لقاء وفد من حماس: لقد هزمتم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ولم تسمحوا لهما بتحقيق أهدافهما

LBCI
صحف اليوم
00:24

تسمية الوزير الشيعي الخامس... جنبلاط بادر للتحرك بين بري وسلام بحثاً عن مخرج (الشرق الأوسط)

LBCI
آخر الأخبار
08:34

"الوكالة الوطنية": سيّارة احترقت على اوتوستراد الغازية بسبب عطل ولا يوجد أي استهداف إسرائيليّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بداية واعدة للسائق اللبناني الشاب كريستوفر فغالي في بطولة الفورمولا ٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مهرجان ابوظبي انطلق وهذا ما يحمله من رسائل ثقافية وجسور تواصل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

لا حاجة للبحث... دليلك السياحي في لبنان أقرب مما تتخيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

دفعة خامسة من تبادل الأسرى في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لليوم الثالث على التوالي .. المواجهات مستمرة على الحدود اللبنانية السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

أورتيغاس اختتمت جولتها في لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

حكومة الإصلاح والإنقاذ... 23 وزيرًا هكذا وُزّعوا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

نتنياهو يسعى الى تأجيل مباشرة المفاوضات حول المرحلة الثانية لصفقة الاسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

دخان التّشكيل الأبيض تصاعد من قصر بعبدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:09

حكومة الرئيس سلام شُكّلت... إليكم أسماء الوزراء

LBCI
خبر عاجل
02:38

تعميمان لحاكم مصرف لبنان بالإنابة... وهذا ما جاء فيهما

LBCI
خبر عاجل
08:43

الرئيس عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس ميقاتي ومرسوم تكليف الرئيس سلام بتشكيل الحكومة ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من ٢٤ وزيرًا

LBCI
أخبار لبنان
10:57

السيرة الذاتية لحنين السيد وزيرة للشؤون الاجتماعية

LBCI
حال الطقس
01:09

بدءا من ظهر الأحد... منخفض جوي بارد يؤثر على لبنان

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: توافقت مع الرئيس سلام على الاّ تضم الحكومة وزراء ينتمون إلى احزاب سياسية وسيكونون متجانسين ومتضامنين يعملون كفريق عمل متماسك وتشكيل "حكومة الإصلاح والإنقاذ" استند إلى معايير الكفاءة والخبرة والاختصاص والسيرة الذاتية والسمعة الحسنة

LBCI
أخبار لبنان
07:45

معلومات الـLBCI: بري أشار أمام اورتيغوس إلى أنّ الحكومة قد تنجز بين اليوم والغد

LBCI
أخبار لبنان
10:56

ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم في حكومة سلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More