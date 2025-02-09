بري تابع الأوضاع العامة مع المبعوث الخاص للرئيس الجزائري

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الرئيس نبيه بري المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والوفد المرافق بحضور المستشار الاعلامي لرئيس المجلس علي حمدان.



ونقل الوزير عطاف للرئيس بري تحيات رئيس جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون.



بدوره، أكد الرئيس بري على متانة العلاقة التاريخية التي تربط لبنان بالجزائر منوهًا بمواقفها الداعمة للبنان في مختلف المحافل والمنتديات والمؤازرة في شتى المجالات والميادين، كما حمل رئيس المجلس الضيف الجزائري تحياته وشكره للجزائر رئيسًَا وحكومةً وشعبًا.



وكانت الزيارة أيضًا مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية في الجنوب على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها وخرقها للقرار الأممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار إضافة للعلاقات الثنائية بين البلدين.