خواجة للـ LBCI: كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده

اعتبر النائب محمد خواجة أن ضعف الدولة يقابله ارتفاع انتشار السلاح وتقوية الدولة يساهم في الحدّ منه، مشدداً على ضرورة عدم وجود أي سلاح فوضوي أكان داخل المخيمات ام خارجها.



وقال خواجة للـ LBCI خلال برنامج "نهاركم سعيد": "الأمر بحاجة الى حل متدرج وأن تعيد الدولة الثقة للمواطنين لكن من حيث المبدأ كل سلاح لا يخدم امننا القومي انا ضده إذ لا يجب ان يكون هناك اي سلاح من دون وظيفة".



اما عن العمالة السورية والفلسطينية، فرأى خواجة ان هذه العمالة كان لها الدور في اعمار لبنان وقطاع الزراعة في الفترة السابقة بحيث اغلبية اللبنانيين لا تعمل في هذه القطاعات ولاحقاً على الحكومة هي أن تعالج الموضوع بحسب الأرقام.



في سياق آخر، أكد خواجة انه مع اطيب العلاقات مع الدول الخارجية لكن على قاعدة الاحترام المتبادل والنديّة ، قائلاً: "انا كرامتي عالية وكبيرة".



وعن تأليف الحكومة، اشار خواجة الى أن المطلوب من كل القوى السياسية ان تقوم بنقد ذاتي للسنوات الماضية وفتح صفحة جديدة، وقال: "غالبية الوزراء ليس لديهم من انتماء حزبي مباشر، لكن اسأل كم عدد اللبنانيين الذين هم خارج السياق السياسي؟ فالجميع يتعاطى سياسة في لبنان ولديه وجهة نظر فنحن لسنا في اميركا". واضاف: "ان كان الشخص الحزبي يملك من الكفاءة والخبرة ما يكفي ان يكون وزيراً فلا يجب أن نمانع، لكن اوفق على فصل النيابة عن الوزارة".

