وزيرة البيئة: لم أظلم بتسميتي من قبل حركة أمل... وهكذا يمكن حلّ مشكلة النفايات

أكّدت وزيرة البيئة تمارا الزين أنها لم تظلم بتسميتها من قبل حركة أمل، لافتة الى أن الكفاءة تقدمت على الانتماء الحزبي.



وقالت الزين في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "صارحت رئيس الحكومة نواف سلام بأنني كنت منزعجة من الاعتماد على المنظمات الدولية وطرحت موضوع اعادة الهيكلة واعادة تأهيل الوضع في الوزارة وخلق وزارات عصرية محدّثة".



وأضافت: "نحن ندفع ثمن الشعبوية أحيانًا ويمكن حلّ مشكلة النفايات باللامركزية ونحن بحاجة لشرطة بيئية وتفتيش مركزي للشق البيئي".



وأشارت الزين الى أنه اتفق على استخدام الردميات في الضاحية لتوسيع مكبّ الكوستبرافا.