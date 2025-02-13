رفض تحديد المدة التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيليّ في النقاط الخمس

أكدت الزميلة أمال شحادة أنّ وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيليّ رون ديرمر رفض تحديد المدة التي سيبقى فيها الجيش الاسرائيلي في النقاط الخمس.



وأشارت إلى أنّه يقول ان اسرائيل لن تترك هذه النقاط خلال الفترة القريبة بعدما حصلت على موافقة بهذا الخصوص من واشنطن لكنها ستنسحب من بقية المناطق الثلثاء.